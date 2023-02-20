В матчі 24 туру Неймар невдало оступився, отримавши в результаті травму. Поле бразилець покинув на ношах. Хвилювання, як виявилося, передчасні.

Мбаппе став на захист Неймара після резонансної витівки – зірка ПСЖ пояснив свої слова після поразки від Баварії

"Неймар отримав розтягнення гомілковостопного суглоба під час гри проти Лілля і сьогодні пройшов МРТ. Переломів не виявлено. Нова оцінка зв'язок буде проведена через 48 годин", – йдеться в офіційному повідомленні ПСЖ.

Нагадаємо, що Неймар в матчі проти "догів" забив гол та оформив результативну передачу. Наступний матч ПСЖ проведе проти Марселя в Лізі 1, який запланований на 26 лютого. Неймар ризикує пропустити цю зустріч.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея