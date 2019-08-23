Неймар у Реал: є фактор, який відлякує Мадрид

Мадридський Реал непокоїть травматичність бразильця. ПСЖ хоче відпустити гравця саме у столицю Іспанії.

Реал хоче перехопити у Барселони бразильського нападника ПСЖ Неймара. Проте, за інформацією Marca, є один нюанс, який змушує "бланкос" вести себе стримано.

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Справа в тому, що на Сантьяго Бернабеу занепокоєні частими травмами футболіста. За 2 роки у Парижі Неймар зазнавав двох серйозних пошкоджень і пропускав тривалу частину сезону.

Сам паризький клуб налаштований відпустити футболіста саме у Мадрид, а не в Барселону.

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