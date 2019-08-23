Неймар у Реал: є фактор, який відлякує Мадрид

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Еспаньйол – Зоря: Шевченко шокує екс-зірку Реала, але джокер і кілер з минулого нагадують прокляття плей-офф ЛЄ
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Еспаньйол – Зоря: післяматчева прес-конференція Віктора СкрипникаЛіга Європи — 00:45 3873
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Еспаньйол – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 22 серп 9537
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Українці у кваліфікації Ліги Європи: Яремчук віддав гольовий асист, Астана Григорчука розгромила БАТЕ, Ребров із нічиєюЛіга Європи — 22 серп 2581
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Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 22 серп 7425