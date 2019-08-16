Неймар у Барселону: іспанці хотіли включити Відаля в угоду

Барселона хотіла відправити у ПСЖ хавбека Артуро Відаля в обмін на Неймара.

Барселона хотіла включити двох гравців в угоду з ПСЖ щодо Неймара, повідомляє Le Parisien. Це Філіппе Коутінью та Артуро Відаль.

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Окрім цього "блаугранас" готові були заплатити 60 млн євро, щоб повернути свою колишню зірку на Камп Ноу. Неймар захищав кольори Барси з 2013 по 2017 роки.

Сам ПСЖ не хоче відпускати бразильця у Барселону і надає перевагу мадридському Реалу.

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