Форвард збірної Бразилії Неймар був дуже радий перемозі свого колишнього партнера по Барселоні Ліонеля Мессі у фіналі Копа Амеріка-2021.

Під час святкування гравців збірної Аргентини перемоги на Копа Амеріка Неймар підійшов привітати Лео Мессі з довгоочікуваним тріумфом у складі національної команди.

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Гравці досить довго обіймались, обмінявшись теплими словами. Мессі навіть трохи відштовхнув своїх партнерів по "альбіселесте", які на радощах ледь не наскочили на нього з Неймаром.

Зазначимо, що Аргентина тріумфувала у Копа Амеріка вперше з 1993 року, обігравши Бразилію у фіналі. Єдиним голом у зустрічі відзначився Ді Марія, принісши для своєї країни 15-й Кубок Америки.

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