toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Неймар та ПСЖ пішли на примирення, – L'Equipe

12:59 637 Читать на русском
Неймар та ПСЖ пішли на примирення, – L'Equipe
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар почав сумніватись у своєму переході з паризького клубу цього літа.

Останнім часом відносини Неймара і ​​керівників парижан, зокрема зі спортивним директором Леонардо, почали налагоджуватися, а сторони близькі до примирення, повідомляє L'Equipe.

Неймар в Барселону: ПСЖ поставив каталонцям ультиматум – Реал та Ювентус очікують на рішення "блаугранас"

Оточення бразильця почало усвідомлювати, що здійснити його трансфер в інший клуб до закриття трансферного вікна буде важко.

"Ніякої війни більше немає", – повідомило один джерело, знайоме із ходом переговорів. "Сторони ведуть цивілізований діалог", – додало інше джерело.

Неймар обійдеться Реалу чи Барселоні у фантастичні 350 млн євро – відомі вимоги бразильця щодо зарплати

Нагадаємо, повернути Неймара з Франції цього літа прагне Барселона. Парижани вже відхилили кілька пропозицій каталонців. Також форвардом цікавиться Реал.

blog_ava
"Між Динамо та Шахтарем я б радив обирати донеччан", – Буено про невдалий досвід в Україні
10:35
857
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Норвіч
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук