Неймар та ПСЖ пішли на примирення, – L'Equipe

Нападник ПСЖ Неймар почав сумніватись у своєму переході з паризького клубу цього літа.

Останнім часом відносини Неймара і ​​керівників парижан, зокрема зі спортивним директором Леонардо, почали налагоджуватися, а сторони близькі до примирення, повідомляє L'Equipe.

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Оточення бразильця почало усвідомлювати, що здійснити його трансфер в інший клуб до закриття трансферного вікна буде важко.

"Ніякої війни більше немає", – повідомило один джерело, знайоме із ходом переговорів. "Сторони ведуть цивілізований діалог", – додало інше джерело.

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Нагадаємо, повернути Неймара з Франції цього літа прагне Барселона. Парижани вже відхилили кілька пропозицій каталонців. Також форвардом цікавиться Реал.