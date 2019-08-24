Неймар та ПСЖ пішли на примирення, – L'Equipe

Нападник ПСЖ Неймар почав сумніватись у своєму переході з паризького клубу цього літа.
Останнім часом відносини Неймара і керівників парижан, зокрема зі спортивним директором Леонардо, почали налагоджуватися, а сторони близькі до примирення, повідомляє L'Equipe.
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Оточення бразильця почало усвідомлювати, що здійснити його трансфер в інший клуб до закриття трансферного вікна буде важко.
"Ніякої війни більше немає", – повідомило один джерело, знайоме із ходом переговорів. "Сторони ведуть цивілізований діалог", – додало інше джерело.
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Нагадаємо, повернути Неймара з Франції цього літа прагне Барселона. Парижани вже відхилили кілька пропозицій каталонців. Також форвардом цікавиться Реал.