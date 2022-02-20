"Наразі збірна Бразилії віддалилася від вболівальників. Не знаю, як це сталося, але про наші ігри зараз кажуть мало.

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Сумно бути частиною покоління збірної Бразилії, яке не відчуває своєї значущості, коли грає", — цитує Неймара Goal.

Зірковий нападник захищає кольори національної команди з 2010 року, за цей час Неймар провів 116 матчів та відзначився 70-ма голами. Нагадаємо, збірна Бразилії кваліфікувалась на фінальну частину ЧС-2022 у Катарі.

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