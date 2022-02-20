Неймар: Сумно бути частиною покоління збірної Бразилії, яке не відчуває своєї значущості
10:06 - Читать на русском
Бразильський форвард ПСЖ Неймар має претензії до вболівальників "Селесао".
"Наразі збірна Бразилії віддалилася від вболівальників. Не знаю, як це сталося, але про наші ігри зараз кажуть мало.
Неймара обікрали шахраї на 37 тисяч євро – поліція знайшла винних
Сумно бути частиною покоління збірної Бразилії, яке не відчуває своєї значущості, коли грає", — цитує Неймара Goal.
Зірковий нападник захищає кольори національної команди з 2010 року, за цей час Неймар провів 116 матчів та відзначився 70-ма голами. Нагадаємо, збірна Бразилії кваліфікувалась на фінальну частину ЧС-2022 у Катарі.
ПСЖ зганьбився в Нанті після тріумфу над Реалом в ЛЧ – три пропущені за тайм, Неймар осоромився, не забивши пенальті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter