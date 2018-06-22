toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Неймар сумнівається у переході в Реал, – ЗМІ

19 червня 16:25 954 Читать на русском
Неймар сумнівається у переході в Реал, – ЗМІ
Неймар / Фото: Goal

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар сумнівається в переході в мадридський Реал.

26-річний форвард збірної Бразилії сумнівається в правильності моменту для переходу в Реал, який виграв чотири Ліги чемпіонів за п'ять років. На думку Неймара, на нього буде чинитися дуже великий тиск в Мадриді після таких гучних перемог, повідомляє El País.

ЧС-2018: Неймар заробив найбільше фолів на чемпіонатах світу за останні 20 років

Джерело в компанії Nike повідомило, що бразилець ще в лютому дав вказівку розробити лінію одягу, приурочену до переходу в Реал, проте 28 травня він зажадав зупинити роботу.

"Звичайно, Неймар вважає, що зараз не дуже вдалий час, щоб їхати в Мадрид після трьох поспіль перемог в Лізі чемпіонів. Він розмірковує.

Неймар сподівається, що його позиції зміцняться, якщо він виграє чемпіонат світу. Тоді він зможе перейти в Реал без такого серйозного тиску", – сказав представник Nike.

Теги
Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Неймар Неймар Трансфери Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук