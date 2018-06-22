Неймар сумнівається у переході в Реал, – ЗМІ

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар сумнівається в переході в мадридський Реал.

26-річний форвард збірної Бразилії сумнівається в правильності моменту для переходу в Реал, який виграв чотири Ліги чемпіонів за п'ять років. На думку Неймара, на нього буде чинитися дуже великий тиск в Мадриді після таких гучних перемог, повідомляє El País.

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Джерело в компанії Nike повідомило, що бразилець ще в лютому дав вказівку розробити лінію одягу, приурочену до переходу в Реал, проте 28 травня він зажадав зупинити роботу.

"Звичайно, Неймар вважає, що зараз не дуже вдалий час, щоб їхати в Мадрид після трьох поспіль перемог в Лізі чемпіонів. Він розмірковує.

Неймар сподівається, що його позиції зміцняться, якщо він виграє чемпіонат світу. Тоді він зможе перейти в Реал без такого серйозного тиску", – сказав представник Nike.