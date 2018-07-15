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Неймар став "обличчям" наркокартелю

10:44 919 Читать на русском
Неймар став "обличчям" наркокартелю
Неймар / AFP

У Тихому океані затримали невеликий підводний човен, навантажений кокаїном в упаковках із зображенням форварда Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Неймара.

Гватемальські військові затримали субмарину, яка транспортувала 823 кг важкого наркотику, повідомляє El Periodico.

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Злочинці перевозили кокаїн в упаковах із зображенням Неймара. Всього у відсіках човна виявили 43 пакети з наркотиками. За даними слідства, члени екіпажу є колумбійцями. Звідти ж походить і їхній товар. Субмарину армійці перехопили за 183 морські милі від узбережжя Гватемали.

Відзначимо, що раніше Pornhub затролив Неймара через симуляції на чемпіонаті світу-2018.

Теги
Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Бразилія Бразилія Франція футбольні курйози
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