Неймар став "обличчям" наркокартелю

У Тихому океані затримали невеликий підводний човен, навантажений кокаїном в упаковках із зображенням форварда Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Неймара.

Гватемальські військові затримали субмарину, яка транспортувала 823 кг важкого наркотику, повідомляє El Periodico.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

Злочинці перевозили кокаїн в упаковах із зображенням Неймара. Всього у відсіках човна виявили 43 пакети з наркотиками. За даними слідства, члени екіпажу є колумбійцями. Звідти ж походить і їхній товар. Субмарину армійці перехопили за 183 морські милі від узбережжя Гватемали.

Відзначимо, що раніше Pornhub затролив Неймара через симуляції на чемпіонаті світу-2018.