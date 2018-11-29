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Неймар став найрезультативнішим бразильцем в історії Ліги чемпіонів

28 листопада 23:28 346 Читать на русском
Неймар став найрезультативнішим бразильцем в історії Ліги чемпіонів
Неймар / Фото Reuters

Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль став знаковим для форварда господарів Неймара.

На 37-й хвилині поєдинку Неймар відзначився у воротах Ліверпуля.

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Таким чином, зірковий форвард очолив рейтинг найрезультативніших бразильців в історії турніру, повідомляє портал Opta.

На другому місці екс-хавбек Мілана Кака з 30-ма голами, замикає трійку легенда Барселони Рівалдо (27 м'ячів).

Теги
Ліга чемпіонів Рекорди Рікардо Кака Рікардо Кака Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Рівалдо
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