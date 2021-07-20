Форвард ПСЖ Неймар зробив свій вибір у культовій суперечці між PES та FIFA.

Бразильський нападник Неймар став обличчям популярного футбольного симулятора PES (Pro Evolution Soccer), повідомляє офіційний сайт розробника.

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"Для мене велика честь підписати контракт з Konami", – прокоментував співпрацю 29-річний форвард ПСЖ.

Нагадаємо, PES є головним конкурентом FIFA на арені футбольни симуляторів. Гра розробляється японською компанією Konami. Перша версія симулятора була реалізована у 2001 році.

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