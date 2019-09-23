Неймар-рятівник у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 0:1

Парі Сен-Жермен мінімально здолав Ліон у центральному матчі 6-го туру французької Ліги 1. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Франція, Ліга 1, 6-й тур

Ліон – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 87

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Парижани володіли ініціативою впродовж усього матчу, проте мали відчутні проблеми з реалізацією. Зрештою, вдруге поспіль у рамках чемпіонату долю матчу ПСЖ вирішив індивідуальний геній Неймара. Бразилець під завісу матчу отримав пас від Ді Марії у штрафному майданчику, хитнув двох оборонців і відправив м'яч у дальній кут воріт – Антоні Лопеш був безсилим.

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