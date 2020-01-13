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Неймар розсипався у компліментах фанатам ПСЖ, які на початку сезону готові були розірвати бразильця

13 січня 17:20 540 Читать на русском
Неймар розсипався у компліментах фанатам ПСЖ, які на початку сезону готові були розірвати бразильця
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар зізнався, що сильно змінив своє ставлення до вболівальників команди.

"Мій перехід в ПСЖ залишається одним з найкращих рішень у моїй кар'єрі. Те, як мене прийняли вболівальники, було просто чудово. Гадаю, наші стосунки прогресують.

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Всі знають, що сталося влітку, але це в минулому. Сьогодні я – гравець ПСЖ, я продовжую грати тут і віддаю всі свої сили. ПСЖ може провести чудовий сезон. У нас прекрасні вболівальники, я нічого не маю проти них, навпаки. У мене є величезна прихильність, велика повага до них. Я сподіваюся, що вони будуть підтримувати і знову допоможуть нам. Хочу, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять на трибунах, і на полі я віддамся на 100 відсотків", – цитує Неймара Goal.

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Нагадаємо, на початку сезону вболівальники парижан неодноразово принижували бразильця, кидаючи в нього сміття і вигукуючи лайливі образи. Таким чином вони виявили своє невдоволення бажанням гравця покинути клуб заради повернення у Барселону.

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Франція ПСЖ ПСЖ футбольні фанати Неймар Неймар
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