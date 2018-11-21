Неймар розповів про свою травму, отриману в матчі з Камеруном

Нападник збірної Бразилії Неймар, який отримав травму в товариському матчі проти Камеруну, розповів про своє ушкодження.

"Ми завершили рік, задоволені проведеною роботою. Останні ігри були важливими, щоб позбутися розчарування він невдалого виступу на ЧС-2018.

Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

Ми залишаємося сильними, зосередженими та прагнемо до кращого. Вітаю, хлопців, з усім.

Дякую всім, хто писав мені, бажаючи якнайшвидшого відновлення. Думаю, моя травма не дуже серйозна", – написав Неймар в Інстаграмі.

Товариські матчі: Франція здолала Уругвай, Італія обіграла США, а Бразилія – Камерун