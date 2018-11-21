toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Неймар розповів про свою травму, отриману в матчі з Камеруном

12:15 1 Читать на русском
Неймар розповів про свою травму, отриману в матчі з Камеруном
Неймар / фото із соцмереж

Нападник збірної Бразилії Неймар, який отримав травму в товариському матчі проти Камеруну, розповів про своє ушкодження.

"Ми завершили рік, задоволені проведеною роботою. Останні ігри були важливими, щоб позбутися розчарування він невдалого виступу на ЧС-2018.

Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

Ми залишаємося сильними, зосередженими та прагнемо до кращого. Вітаю, хлопців, з усім.

Дякую всім, хто писав мені, бажаючи якнайшвидшого відновлення. Думаю, моя травма не дуже серйозна", – написав Неймар в Інстаграмі.

Товариські матчі: Франція здолала Уругвай, Італія обіграла США, а Бразилія – Камерун

Товариські матчі

Бразилія - Камерун: Вівторок 20 листопада 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 0
Камерун
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Бразилія Бразилія Товариські матчі Бразилія - Камерун
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
48
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук