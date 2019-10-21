Неймар розповів про свої стосунки з Мбаппе

Зірковий нападник ПСЖ Неймар прокоментував атмосферу в таборі парижан.

"Цього року тут більше людей, з якими легше говорити і яких легше слухати. Новачки – приємні люди. У нас зосереджені і талановиті хлопці. Цей рік повинен стати хорошим для ПСЖ. Атмосфера тут завжди була класною.

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Важливо, щоб в команді були друзі. Завжди ближчі відносини з двома-трьома гравцями. Але щоб в команді була хороша атмосфера, потрібно знаходити спільну мову з усіма.

Що стосується Мбаппе, тут щось інше. Ми спілкуємося з ним англійською, він дуже хороший. Він молодий, радісний, щасливий і чудовий. І це не кажучи про його видатний талант. У нас все прекрасно і на полі, і поза ним. Ми один одному допомагаємо, і це впливає на команду, полегшує гру", – цитує Неймара Otro.

22 жовтня ПСЖ зустрінеться з Брюгге в рамках 3-го туру групового етапу ЛЧ. Зараз парижани очолюють групу A з 6-ма очками.

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