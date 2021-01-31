"Ми з Мбаппе схожі на братів, але я старший. Ми любимо грати разом і хочемо отримати від цього якомога більше.

Клопп особисто бере участь у перемовинах щодо переходу Мбаппе у Ліверпуль

Я дуже задоволений своїм становищем у ПСЖ. Все дуже змінилося, і я хочу залишитися. Сподіваюся, Мбаппе також. Вболівальники також дуже хочуть цього. Я називаю Мбаппе "золотим хлопчиком", бо він таким і є. У нього дуже велике серце. Ми всі знаємо його ціну, як футболіста, але за межами поля він також неймовірний. Він усміхнений, щасливий, йому подобається отримувати задоволення. Ми дуже схожі і повинні бути щасливими, щоб викладатися на 100%", – цитує Неймара AS.

Додамо, що контракти бразильця і Мбаппе розраховані до літа 2022 року, проте ПСЖ вже розпочав переговори щодо продовження угод.

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