"Грати з Лео та Кіліаном – величезне задоволення. Мессі та Мбаппе – це два великі гравці, а Лео тривалий час вважався найкращим у світі.

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Кіліан – молодий гравець, який росте і демонструє свій потенціал, і йому ще є куди зростати. Завжди чудово грати разом з великими, я завжди вважав за краще це, тому що шанси на перемогу стають вищими", – цитує Неймара The Telegraph.

До слова, у нинішньому сезоні Неймар, Мбаппе та Мессі сумарно забили за паризький клуб 46 голів (у решти команди – лише 15) та віддали 30 результативних передач у всіх турнірах.

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