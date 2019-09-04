Неймар розгніваний через зірваний трансфер в Барселону – бразилець вважає, що ПСЖ карає його

Зірковий форвард ПСЖ Неймар залишився вкрай незадоволений своїм зірваним трансфером до Барселони.

Неймар злий і розчарований рішенням керівництва клубу не відпускати його в каталонську команду, повідомляє Diario Sport.

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Він переконаний, що єдина причина такого рішення – бажання ПСЖ покарати його. Неймар не очікував, що залишиться у Франції, тому що він ясно дав зрозуміти про своє бажання покинути клуб. Оточення бразильця повідомляє, що той виснажений так, як ніколи в своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що Барселона та ПСЖ не змогли домовитись щодо трансферу Неймара. Парижани вимагали за зіркового бразильця 150 млн євро, а також Ракітіча, Дембеле та Тодібо на правах оренди.

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