Неймар розглядає можливість трансферу в Реал заради відходу з ПСЖ – клуби ведуть активні перемовини

Форвард ПСЖ Неймар відверто бажає покинути французький клуб.

Неймар розглядає усі можливості покинути ПСЖ цього літа, інформує Marca.

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Одним із реальних претендентів на скандального бразильця став мадридський Реал. Президент "вершкових" Флорентіно Перес перебуває в чудових стосунках як з еміром Катару, так і з президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі, а тому трансфер не виглядає нездійсненним. Зазначається, що керівництво парижан також не проти позбутися Неймара.

Як зазначає AS, у Парижі не проти відходу Неймара в Реал, адже бразилець отримає шанс перезавантажити кар'єру, після чого наступного року його можна буде продати дорожче. Втім, офіційної пропозиції від мадридців поки не надходило, але сторони вже ведуть активний діалог.

Нагадаємо, цього літа Барселона активно намагалась придбати бразильського форварда, але через погані стосунки з керівництвом ПСЖ досягти згоди поки не вдалось. Парижани вимагають за Неймара не менше 222 млн євро, які вони витратили на його трансфер влітку 2017 року.

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