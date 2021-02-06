ПСЖ може втратити нападника Неймара на матч 24 туру чемпіонату Франції проти Марселя.

Бразилець пропустив нинішнє ранкове тренування через гастроентерит, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПСЖ та Неймар домовились щодо продовження співпраці

Лікарі проведуть детальне обстеження та винесуть остаточний вердикт щодо участі Неймара у завтрашньому поєдинку з Марселем. У лазареті парижан також перебувають Еррера, Навас, Діалло, Бернат і Дагба – вони точно не зіграють.

Додамо, що Неймар провів 10 матчів у поточному розіграші чемпіонату Франції, відзначився 6 голами та 4 асистами. ПСЖ посідає третю сходинку поступаючись Ліллю і Ліону.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?