Неймар може поповнити список зіркових втрат збірної Бразилії перед матчами кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Форвард ПСЖ не зміг завершити тренування "селесао" через проблеми зі спиною.

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Важкість пошкодження Неймара наразі невідома, інформує ESPN. Медштаб збірної Бразилії пильно стежитиме за станом головної зірки команди. Існує великий ризик, що він пропустить стартовий матч кваліфікації чемпіонату світу проти Болівії, який відбудеться вже у п'ятницю.

Зауважимо, що втрати бразильців не обмежуються Неймаром. Габріел Жезус (Ман Сіті) та Аліссон (Ліверпуль) також травмовані і навіть не прилетіли в розташування "селесао".

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