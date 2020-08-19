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Неймар ризикує пропустити фінал Ліги чемпіонів

14:51 - Читать на русском
Неймар ризикує пропустити фінал Ліги чемпіонів
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар може зіткнутися з великими проблемами через свою необачність.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

Після перемоги над РБ Лейпциг бразилець обмінявся футболками із захисником суперників Марселем Хальстенбергом. УЄФА рекомендує утриматися від таких дій, щоб уникати зайвих ризиків зараження коронавірусом, інформує Sun.

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Існує незначна імовірність, що Неймар навіть пропустить фінал Ліги чемпіонів. Протокол УЄФА не передбачає дискваліфікації за обмін футболками, але зірку ПСЖ можуть примусово закрити на 12-денний карантин. Фінальний поєдинок відбудеться значно раніше – 23 серпня.

Нагадаємо, сьогодні (19 серпня) буде зіграний другий півфінал між Ліоном та Баварією, де визначиться суперник ПСЖ.

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Теги
Марсель Марсель Хальстенберґ Неймар ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів коронавірус РБ Лейпциг - ПСЖ
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