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Неймар провів перше тренування після важкої травми – він не грав 2,5 місяця

18:44 47 Читать на русском
Неймар провів перше тренування після важкої травми – він не грав 2,5 місяця
Неймар / AFP

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар продовжує відновлення після травми, через яку не грав із кінця січня.

У середу бразилець повернувся до тренувань на полі, повідомляє офіційний твіттер ПСЖ.

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Неймар знову почав тренуватися і займався індивідуально. Допомагав 27-річному форварду фізіотерапевт. Терміни повернення бомбардира до занять із загальною групою наразі невідомі.

Відзначимо, що через рецидив травми п'ятої плеснової кістки Неймар не грає із січня. У сезоні 2018/19 бразильський нападник провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.

Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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