Неймар провів перше тренування після важкої травми – він не грав 2,5 місяця

Україна — 18:20 3776
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Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу
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Олександрія – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23-го туру УПЛУкраїна — 17:00 630
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Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та ІбруНідерланди — 16:05 3092
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес КравцяІнтерв’ю — 14:00 2225
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Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізодАнглія — 13:49 3086