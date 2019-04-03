Неймар провів перше тренування після важкої травми – він не грав 2,5 місяця

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар продовжує відновлення після травми, через яку не грав із кінця січня.

У середу бразилець повернувся до тренувань на полі, повідомляє офіційний твіттер ПСЖ.

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Неймар знову почав тренуватися і займався індивідуально. Допомагав 27-річному форварду фізіотерапевт. Терміни повернення бомбардира до занять із загальною групою наразі невідомі.

Відзначимо, що через рецидив травми п'ятої плеснової кістки Неймар не грає із січня. У сезоні 2018/19 бразильський нападник провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.