Неймар проведе ювілейний матч за збірну Бразилії – форвард зворушливо прокоментував майбутнє досягнення

Форвард збірної Бразилії Неймар поділився емоціями від майбутнього ювілейного матчу за "селесао".

"Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг розраховувати на те, що це відбудеться. Дякую Богу за те, що дозволив мені досягти цієї прекрасної позначки. Завтра буде історичний день, який я запам'ятаю на все життя.

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Яка честь і гордість – мати можливість 100 разів представити свою країну", – написав Неймар у своєму твіттері.

Нагадаємо, збірна Бразилії проведе товариський матч проти Сенегалу, який стане ювілейним для Неймара. Форвард дебютував у жовтні 2010 року за "селесао", провівши до цього 99 матчів та відзначившись 61 голом.

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