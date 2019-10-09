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Неймар проведе ювілейний матч за збірну Бразилії – форвард зворушливо прокоментував майбутнє досягнення

19:30 213 Читать на русском
Неймар проведе ювілейний матч за збірну Бразилії – форвард зворушливо прокоментував майбутнє досягнення
Неймар / Reuters

Форвард збірної Бразилії Неймар поділився емоціями від майбутнього ювілейного матчу за "селесао".

 

"Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг розраховувати на те, що це відбудеться. Дякую Богу за те, що дозволив мені досягти цієї прекрасної позначки. Завтра буде історичний день, який я запам'ятаю на все життя.

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Яка честь і гордість – мати можливість 100 разів представити свою країну", – написав Неймар у своєму твіттері.

Нагадаємо, збірна Бразилії проведе товариський матч проти Сенегалу, який стане ювілейним для Неймара. Форвард дебютував у жовтні 2010 року за "селесао", провівши до цього 99 матчів та відзначившись 61 голом.

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Теги
Світ Неймар Неймар Бразилія Бразилія Бразилія - Сенегал
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