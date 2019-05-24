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Неймар пропустив тренування ПСЖ без дозволу Тухеля – відома причина

09:22 1459 Читать на русском
Неймар пропустив тренування ПСЖ без дозволу Тухеля – відома причина
Томас Тухель і Неймар / Reuters

Стосунки між Неймаром і головним тренером ПСЖ Томасом Тухелем стають ще напруженішими.

Зірковий форвард вирішив, що інтереси збірної вищі за його клуб.

Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара

Бразилець не взяв участі у вчорашньому тренуванні команди через виклик до збірної на Копа Амеріка. При цьому нападник не отримував на це дозволу від головного тренера парижан Томаса Тухеля.

"Я його не відпускав, нехай і не мені приймати таке рішення", – цитує тренера Le Parisien.

Тухель не впевнений щодо майбутнього Неймара і Мбаппе у ПСЖ

ПСЖ залишилося провести один матч в цьому сезоні – в заключному турі Ліги 1 на виїзді проти Реймса. Щоправда, Неймар і так повинен був пропускати звітну гру через дискваліфікацію за побиття вболівальника.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
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