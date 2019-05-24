Неймар пропустив тренування ПСЖ без дозволу Тухеля – відома причина

Стосунки між Неймаром і головним тренером ПСЖ Томасом Тухелем стають ще напруженішими.
Зірковий форвард вирішив, що інтереси збірної вищі за його клуб.
Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара
Бразилець не взяв участі у вчорашньому тренуванні команди через виклик до збірної на Копа Амеріка. При цьому нападник не отримував на це дозволу від головного тренера парижан Томаса Тухеля.
"Я його не відпускав, нехай і не мені приймати таке рішення", – цитує тренера Le Parisien.
Тухель не впевнений щодо майбутнього Неймара і Мбаппе у ПСЖ
ПСЖ залишилося провести один матч в цьому сезоні – в заключному турі Ліги 1 на виїзді проти Реймса. Щоправда, Неймар і так повинен був пропускати звітну гру через дискваліфікацію за побиття вболівальника.