Неймар пропустив тренування ПСЖ без дозволу Тухеля – відома причина

Стосунки між Неймаром і головним тренером ПСЖ Томасом Тухелем стають ще напруженішими.

Зірковий форвард вирішив, що інтереси збірної вищі за його клуб.

Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара

Бразилець не взяв участі у вчорашньому тренуванні команди через виклик до збірної на Копа Амеріка. При цьому нападник не отримував на це дозволу від головного тренера парижан Томаса Тухеля.

"Я його не відпускав, нехай і не мені приймати таке рішення", – цитує тренера Le Parisien.

Тухель не впевнений щодо майбутнього Неймара і Мбаппе у ПСЖ

ПСЖ залишилося провести один матч в цьому сезоні – в заключному турі Ліги 1 на виїзді проти Реймса. Щоправда, Неймар і так повинен був пропускати звітну гру через дискваліфікацію за побиття вболівальника.