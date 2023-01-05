Неймар не вирішив усі свої проблеми зі здоров'ям, яких набув під час ЧС-2022.

Нападник ПСЖ Неймар пропустив сьогоднішнє тренування через розтягнення зв'язок кісточки. Про це заявив головний тренер парижан Крістоф Гальтьє, повідомляє Get Football News France.

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Це розтягнення бразилець отримав під час чемпіонату світу, і воно вимагало лікування.

Гальтьє зазначив, що у кубковому матчі з Шатору дасть шанс деяким резервістам, адже Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе також недоступні. Також тренер зазначив, що у воротах ПСЖ зіграє Кейлор Навас.

Матч Шатору – ПСЖ буде зіграний у п'ятницю, 6 січня.

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