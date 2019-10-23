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Неймар пропустив половину матчів у складі ПСЖ

12:55 279 Читать на русском
Неймар пропустив половину матчів у складі ПСЖ
Неймар / Reuters

Чергова травма нападника ПСЖ Неймара призвела до неприємного досягнення бразильця у складі парижан.

Неймар пропустив рівно половину матчів ПСЖ з моменту переходу в паризький клуб в серпні 2017 року, повідомляє ESPN FC.

Неймар вперше за 8 років не потрапив у перелік претендентів на "Золотий м’яч"

Зі 126 матчів бразилець зіграв у 63 зустрічах і пропустив стільки ж. Переважну більшість з цих матчів Неймар пропускав через травми.

Нагадаємо, ПСЖ придбав Неймара у Барселони за рекордні 222 млн євро. Додамо, що у 63 матчах бразилець забив 55 м'ячів.

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