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Неймар пропустить матч 1-го туру чемпіонату Франції

15:26 120 Читать на русском
Неймар пропустить матч 1-го туру чемпіонату Франції
Неймар / Reuters

Спортивний директор ПСЖ Леонардо підтвердив, що Неймар буде відсутнім на матчі проти Німа.

 

Неймар не зіграє у стартовому турі чемпіонату Франції проти Німа, передає слова Леонардо Marca.

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За словами спортивного директора, переговори щодо продажу Неймара трохи просунулись. При цьому, Леонардо зберіг у таємниці ім'я клубу, з якими парижани ведуть перемовини.

Нагадаємо, цього літа в послугах Неймара зацікавлена Барселона, але ніяк не може домовитись з керівництвом парижан. Окрім каталонців, бразильця також намагаються придбати Реал та Ювентус.

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Теги
Франція ПСЖ - Нім Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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