Як відомо, Неймар не зміг дограти зустріч з Істанбул Башакшехіром (2:0) у Лізі чемпіонів та був замінений вже у першому таймі. Нападник покидав поле накульгуючи і зі сльозами на очах.

Тухель оцінив стан Неймара після травми у матчі Ліги чемпіонів – бразилець покидав поле в сльозах

За інформацією журналіста Мохамеда Бухафсі, бразилець зможе повернутися на поле тільки після листопадової паузи на матчі збірних. Неймар пройшов обстеження, яке виявило пошкодження привідного м'яза. Таким чином, він точно не зіграє проти РБ Лейпциг в 3-му турі Ліги чемпіонів. Неймар також пропустить поєдинки з Нантом і Ренном у чемпіонаті Франції.

Зауважимо, у цьому сезоні бразилець провів 4 матчі в Лізі 1, в яких забив 2 м'ячі і віддав 3 гольові передачі.

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