Нещодавно бразилець програв один мільйон євро в онлайн-казино. Трансляція цього відбувалася на каналі Неймара в Twitch. Гра відбувалася в рамках комерційного партнерства з Blaze, оператором, який заборонений у Франції. І рекламувати його на території Франції заборонено.

ПСЖ збирається продати Неймара через Мбаппе – головною перешкодою може стати здоров'я бразильця

Згідно з інформацією RMC Sport, діяльність бразильці викликає великий інтерес у служби Національного управління з азартних ігор. За словами джерела, великий програш зацікавив організацію, яка стежить за діями гравця в соцмережах. Наразі не відомо, чи будуть застосовуватися до гравця ПСЖ якісь санкції. Національне управління спочатку має з'ясувати, чи знаходився бразилець на території Франції.

Нагадаємо, що Неймар травмований і продовжує відновлюватися після травми. Поки бразилець не грає, він розважає своїх прихильників у Twitch, граючи в азартні ігри. В цьому сезоні Неймар зіграв у 20 матчах Ліги 1, забивши 13 голів.

Марсель не зумів обіграти Монпельє і подарував ПСЖ шанс збільшити відрив – Маліновський провів посередній матч