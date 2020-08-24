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Неймар привітав Байєр з перемогою в Лізі чемпіонів – німецький клуб делікатно потролив бразильця

10:30 - Читать на русском
Неймар привітав Байєр з перемогою в Лізі чемпіонів – німецький клуб делікатно потролив бразильця
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймар так засмутився через поразку в фіналі Ліги чемпіонів, що заплутався, хто був його суперником.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Бразилець переплутав написання Баварії та Байєра англійською мовою – мюнхенський клуб пишеться Bayern, а леверкузенський – Bayer.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Поразки – це частина спорту, ми всі стараємось та боремося до кінця. Дякуємо за підтримку та прихильність кожного з вас. І вітаю Байєр", – написав Неймар у своєму твіттері. Леверкузенці вже відповіли зірковому форварду здивованим смайликом.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально поступився Баварії (0:1) у першому для себе фіналі Ліги чемпіонів.

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ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
00:55
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Теги
Баварія Баварія ПСЖ - Баварія ПСЖ ПСЖ Німеччина Неймар Байєр Байєр
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