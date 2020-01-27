Неймар присвятив гол Кобі Браянту, фани Нанта вшанували Салу, хавбек Ліона зазнав жахливої травми: 21 тур Ліги 1

Відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24".

Франція, 21 тур

Ліон – Тулуза – 3:0

Голи: Корне, 29, Дембеле, 71, Екамбі, 77

Нант – Бордо – 0:1

Гол: Бріан, 86

Лілль – ПСЖ – 0:2

Голи: Неймар, 28, 52 (п)

Програму ігрового дня відкривали в Ліоні, де місцевий клуб легко розібрався з Тулузою. "Фіалки" пропустили три "сухих" м'ячі. Проте поєдинок запам'ятається моторошним епізодом за участю хавбека "ткачів" Мартена Терьє.

Під час матчу гравець впав на газон і втратив свідомість. Це сталося на 20-й хвилині зустрічі. 22-річного футболіста забрали з поля на ношах. Після гри представники Ліона повідомили, що Терьє прийшов до тями і футболістові вже краще.

Перед матчем проти Бордо Нант вшанував пам'ять колишнього нападника команди Еміліано Сали. 21 січня виповнився рік з дня останнього польоту аргентинця, який загинув під час падіння літака над Ла-Маншем.

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Відзначимо, що Нант не зумів у звітному матчі зачепитися за очки. Гол Джимі Бріана наприкінці поєдинку приніс перемогу Бордо.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Неймар продовжує штампувати голи за ПСЖ. Бразилець відзначився вже у сьомому матчі Ліги 1 поспіль. Особливо зворушливим вийшов другий гол. Неймар під час перерви дізнався про трагічну загибель Кобі Браянта, тому присвятив забитий м'яч легендарному баскетболісту.

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