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Неймар присвятив гол Кобі Браянту, фани Нанта вшанували Салу, хавбек Ліона зазнав жахливої травми: 21 тур Ліги 1

00:13 42 Читать на русском
Неймар присвятив гол Кобі Браянту, фани Нанта вшанували Салу, хавбек Ліона зазнав жахливої травми: 21 тур Ліги 1
Неймар / фото із соцмереж

Відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24".

Франція, 21 тур

Ліон – Тулуза – 3:0

Голи: Корне, 29, Дембеле, 71, Екамбі, 77

Нант – Бордо – 0:1

Гол: Бріан, 86

Лілль – ПСЖ – 0:2

Голи: Неймар, 28, 52 (п)

Програму ігрового дня відкривали в Ліоні, де місцевий клуб легко розібрався з Тулузою. "Фіалки" пропустили три "сухих" м'ячі. Проте поєдинок запам'ятається моторошним епізодом за участю хавбека "ткачів" Мартена Терьє.

Під час матчу гравець впав на газон і втратив свідомість. Це сталося на 20-й хвилині зустрічі. 22-річного футболіста забрали з поля на ношах. Після гри представники Ліона повідомили, що Терьє прийшов до тями і футболістові вже краще.

Перед матчем проти Бордо Нант вшанував пам'ять колишнього нападника команди Еміліано Сали. 21 січня виповнився рік з дня останнього польоту аргентинця, який загинув під час падіння літака над Ла-Маншем.

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Відзначимо, що Нант не зумів у звітному матчі зачепитися за очки. Гол Джимі Бріана наприкінці поєдинку приніс перемогу Бордо.

Неймар продовжує штампувати голи за ПСЖ. Бразилець відзначився вже у сьомому матчі Ліги 1 поспіль. Особливо зворушливим вийшов другий гол. Неймар під час перерви дізнався про трагічну загибель Кобі Браянта, тому присвятив забитий м'яч легендарному баскетболісту.

Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі

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Мартін Терьє Мартін Терьє Кобі Браянт Ліон Ліон ПСЖ ПСЖ Нант Нант Франція Відеоновини Неймар Неймар
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