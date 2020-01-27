Неймар присвятив гол Кобі Браянту, фани Нанта вшанували Салу, хавбек Ліона зазнав жахливої травми: 21 тур Ліги 1

Відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24".
Франція, 21 тур
Ліон – Тулуза – 3:0
Голи: Корне, 29, Дембеле, 71, Екамбі, 77
Нант – Бордо – 0:1
Гол: Бріан, 86
Лілль – ПСЖ – 0:2
Голи: Неймар, 28, 52 (п)
Програму ігрового дня відкривали в Ліоні, де місцевий клуб легко розібрався з Тулузою. "Фіалки" пропустили три "сухих" м'ячі. Проте поєдинок запам'ятається моторошним епізодом за участю хавбека "ткачів" Мартена Терьє.
Під час матчу гравець впав на газон і втратив свідомість. Це сталося на 20-й хвилині зустрічі. 22-річного футболіста забрали з поля на ношах. Після гри представники Ліона повідомили, що Терьє прийшов до тями і футболістові вже краще.
Перед матчем проти Бордо Нант вшанував пам'ять колишнього нападника команди Еміліано Сали. 21 січня виповнився рік з дня останнього польоту аргентинця, який загинув під час падіння літака над Ла-Маншем.
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Відзначимо, що Нант не зумів у звітному матчі зачепитися за очки. Гол Джимі Бріана наприкінці поєдинку приніс перемогу Бордо.
Неймар продовжує штампувати голи за ПСЖ. Бразилець відзначився вже у сьомому матчі Ліги 1 поспіль. Особливо зворушливим вийшов другий гол. Неймар під час перерви дізнався про трагічну загибель Кобі Браянта, тому присвятив забитий м'яч легендарному баскетболісту.
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