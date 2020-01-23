Неймар принизив гравців Реймса, віддавши пас сідницями

Форвард ПСЖ Неймар вигадує нові забави, коли опоненти вже не можуть чинити спротив на футбольному полі.

Матч Реймс – ПСЖ (0:3) у півфіналі Кубка французької ліги запам'ятався не лише голами, а й черговою витівкою бразильця.

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Неймар, перебуваючи в оточенні двох опонентів, одним дотиком переправив м'яч далі. Однак найдорожчий футболіст світу зробив це не ногою чи головою, а сідницями, показавши всю серйозність свого ставлення до гравців Реймса і до гри в цілому.

До слова, у вирішальному матчі за Кубок французької ліги ПСЖ зустрінеться з Ліоном (4 квітня).

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