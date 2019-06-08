Неймар прибув у поліцію для надання свідчень на інвалідному кріслі

Форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар надав свідчення у поліцейському відділку щодо своєї справи про згвалтування.

Неймар прибув до поліцейського відділку на інвалідному візку для дачі свідчень у справі про згвалтування, інформує AS.

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Додамо, що Неймар отримав травму голеностопа у товариському матчі з Катаром. За попередньою інформацією, бразильцеві може знадобитися до чотирьох місяців відновлення, якщо знадобиться операція.

Нагадаємо, що раніше модель Наджила Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні. За її словами, 27-річний футболіст згвалтував її 15 травня в паризькому готелі.

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