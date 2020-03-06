Неймар пояснив, чому намагається уникати гри головою – цікава причина

Бразильський форвард французького ПСЖ побоюється використовувати голову в ігрових ситуаціях.

"Голова потрібна лише для того, щоб думати. Коли я граю – роблю це ногами. Я непогано граю головою, навіть дуже добре. Можу якісно завершувати атаки. Але, чесно кажучи, мені трохи страшно.

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Стрибаєш, і воротар вдаряє тебе, вибиваючи м'яч. А ти лежиш, потім опиняєшся в лікарні. Ти поза грою. Тому я вважаю за краще йти в сторону і чекати, поки м'яч приземлиться. Це набагато безпечніше", – цитує Неймара видання Get French Football News.

Нагадаємо, у поточному сезоні у чемпіонаті Франції 28-річний бразилець провів 15 матчів, в яких забив 13 голів і віддав 6 гольових передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 160 млн євро.

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