Керівництво ПСЖ минулого літа виходило на "містян" із пропозицією щодо Неймара. Однак Гвардіола був категорично проти цього трансферу, стверджує Sport.es.

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За інформацією джерела, іспанський фахівець вирішив, що форвард може негативно вплинути на атмосферу в команді. Оскільки, Манчестер Сіті вже підписав Ерлінга Холанда, то пошук нового форварда не був настільки необхідним, щоб знехтувати цим фактором.

Варто зауважити, що Хосеп Гвардіола друге літо поспіль блокує переїзд суперзірки на Етіхад. Рік тому свої послуги Манчестер Сіті пропонував Кріштіану Роналду. Як і в ситуації з Неймаром, вирішальне слово було за іспанцем.

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