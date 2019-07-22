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"Неймар повинен перейти в Барселону – на благо бразильського футболу", – Філіпе Луїс

23:21 149 Читать на русском
"Неймар повинен перейти в Барселону – на благо бразильського футболу", – Філіпе Луїс
Філіпе Луїс та Неймар / Фото Goal.com

Захисник Атлетіко та збірної Бразилії Філіпе Луїс висловив оригінальну думку щодо потенційного повернення форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

"Я хочу, щоб Неймар завершив кар'єру в Барселоні. Там він буде щасливий. Я хочу, щоб він отримував задоволення і грав поруч з Мессі.

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Заради блага бразильського футболу я сподіваюся, що Неймар перейде в Барселону, проте це не так легко здійснити", – цитує Луїса AS.

Нагадаємо, Неймар заявив керівництву ПСЖ про своє бажання покинути парижан. У ЗМІ основними претендентами на бразильця називають Барселону і Реал. Сам 27-річний форвард хоче перейти саме в каталонський клуб, кольори якого він захищав у 2013-2017 роках.

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