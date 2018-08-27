Неймар повідомив, що не перейде в Реал і залишиться в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар розповів, що не збирається змінювати клубну прописку.

"Перехід в Реал? У мене діючий контракт з ПСЖ. Я залишаюся в Парижі. Я відвідав тренування Барселони, щоб поспілкуватися з колишніми товаришами по команді. Мені б не хотілося протистояти їм в Лізі чемпіонів", – цитує Неймара Sport.es.

Бернат близький до переходу в ПСЖ

Бразилець перейшов у ПСЖ влітку минулого року за 222 млн євро. Наразі УЄФА перевіряє всі фінансові операції паризького гранда і повідомлялось, що сьогодні, 27 липня, буде винесений вердикт. Також була інформація, що Реал хоче скористатись ситуацією та підписати Кіліана Мбаппе.