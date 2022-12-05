Неймар повертається до гри на ЧС у бутсах за 27 мільйонів
16:51 - Читать на русском
Зірка збірної Бразилії Неймар може похизуватись розкішними контрактами зі спонсорами.
Бразилець відновився від травми, отриманої ще в першому турі ЧС-2022. Тепер він планує допомогти Бразилії у матчі 1/8 фіналу проти Південної Кореї.
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На поле Ней повинен з'явитись в особливих бутсах золотого кольору. Йому їх розробив технічний гігант Puma, який платить футболісту 27 мільйонів євро на рік за угодою. Наразі це найбільший контракт в історії футболу зі спонсором, повідомляє Sportal.blic.
Зустріч із Південною Кореєю відбудеться сьогодні, 5 грудня, о 21:00. Переможець зійдеться зі сильнішим із пари Японія – Хорватія.
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