Бразилець відновився від травми, отриманої ще в першому турі ЧС-2022. Тепер він планує допомогти Бразилії у матчі 1/8 фіналу проти Південної Кореї.

Роналдо за майже пів мільярда: штучний інтелект визначив трансферну вартість легенд – Ігуаїн перед Неймаром

На поле Ней повинен з'явитись в особливих бутсах золотого кольору. Йому їх розробив технічний гігант Puma, який платить футболісту 27 мільйонів євро на рік за угодою. Наразі це найбільший контракт в історії футболу зі спонсором, повідомляє Sportal.blic.

Зустріч із Південною Кореєю відбудеться сьогодні, 5 грудня, о 21:00. Переможець зійдеться зі сильнішим із пари Японія – Хорватія.

Бразилія – Південна Корея: анонс матчу плей-офф ЧС-2022