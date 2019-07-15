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Неймар повернувся у розташування ПСЖ

11:41 970 Читать на русском
Неймар повернувся у розташування ПСЖ
Неймар / ПСЖ

Схоже, бразильський нападник Неймар залишиться у ПСЖ цього літа.

Бразильський нападник ПСЖ прибув у розташування паризького клубу. Сьогодні вранці футболіст був помічений на базі парижан в Камп де Лож.

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До слова, незабаром Неймар має зустрітись зі спортивним директором клубу Леонардо та пояснити йому, чому не з'явився у ПСЖ вчасно.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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Теги
Франція Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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