Неймар повернувся до тренувань з ПСЖ – приємні новини для Почеттіно
Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно отримав хорошу новину з лазарету.
Перед поєдинком з Анже, який запланований на 16 січня, у тренувальнй табір парижан повернувся Неймар. Щоправда, у лазареті команди все ж залишаються кілька гравців.
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Зірка ПСЖ отримав пошкодження в матчі проти Ліона (0:1) ще 13 грудня – хавбек суперників у жорсткому підкаті зніс бразильця, а той покидав поле на ношах. На щастя, Неймару вдалось уникнути перелому, він відбувся лише пошкодженням гомілкостопа.
До слова, у поточному сезоні Ліги 1 лідер ПСЖ провів 7 поєдинків, в яких тричі забив та чотири рази асистував. Команда Почеттіно розташувалась на 2 сходинці турнірної таблиці.
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