Перед поєдинком з Анже, який запланований на 16 січня, у тренувальнй табір парижан повернувся Неймар. Щоправда, у лазареті команди все ж залишаються кілька гравців.

Неймар і Мбаппе не потрапили у символічну збірну першого кола Ліги 1

Зірка ПСЖ отримав пошкодження в матчі проти Ліона (0:1) ще 13 грудня – хавбек суперників у жорсткому підкаті зніс бразильця, а той покидав поле на ношах. На щастя, Неймару вдалось уникнути перелому, він відбувся лише пошкодженням гомілкостопа.

До слова, у поточному сезоні Ліги 1 лідер ПСЖ провів 7 поєдинків, в яких тричі забив та чотири рази асистував. Команда Почеттіно розташувалась на 2 сходинці турнірної таблиці.

"Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом