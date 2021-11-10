Неймар постав з новою екстравагантною зачіскою – бразилець віддав шану культовому супергерою
11:24 - Читать на русском
Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар не втомлюється експериментувати зі своїм стилем.
Найдорожчий футболіст світу з'явився у таборі "селесао" з новою зачіскою.
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Неймар пофарбував волосся у білий колір, а збоку намалював чорний силует кажана. Вочевидь, 29-річний нападник полюбляє фільми та комікси про культового супергероя – Бетмена.
Неймар зможе похизуватися оновленим волоссям у двох матчах відбору ЧС – 12-го листопада бразильці прийматимуть Колумбію, а 17-го поїдуть в гості до Аргентини.
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