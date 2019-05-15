Неймар попросив керівництво ПСЖ придбати Коутінью, – ЗМІ

Атакувальний півзахисник іспанської Барселони Філіппе Коутінью може опинитися у французькому Парі Сен-Жермен.

Бразилець у літнє трансферне вікно може перебратися на Парк де Пренс, повідомляє Paris United.

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За інформацією видання, придбати Коутінью босів парижан попросив його співвітчизник, форвард Неймар. Обидва гравці добре ладнають, оскільки виступали за збірні Бразилії різних вікових категорій. Також підвищують шанси на трансфер хороші взаємини керівництва ПСЖ із агентом хавбека Барси Кією Джурабчіаном.

Сезон 2018/19 невдало складається для Філіппе Коутінью. Він не зміг стати повноцінним гравцем основи "блаугранас", а також посварився із активними вболівальниками Барселони.

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