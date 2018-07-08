Неймар попросив керівництво ПСЖ підписати Суареса

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар висловив побажання, щоб боси французького гранда підписали ще одного форварда Барселони – Луїса Суареса. Він повинен замінити Едінсона Кавані, з яким у бразильця не склалися взаємини.

Суарес може стати топ-ціллю ПСЖ у літнє трансферне вікно, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, нападник парижан Неймар зрозумів, що йому доведеться провести на Парк де Пренс ще мінімум рік, тому хоче зробити сезон 2018/19 успішнішим за попередній. Для цього, на думку бразильця, потрібно зробити кілька речей.

ПСЖ має попрощатися з Едінсоном Кавані, з яким у Неймара виник конфлікт на старті минулого сезону. Бразильський нападник усе ще мріє кинути виклик претендентам на "Золотий м'яч" і вважає, що зможе досягнути цього в Парижі, якщо його партнером в атаці стане інший уругваєць – Луїс Суарес із Барселони.

Кавані може покинути Париж, якщо на бік Неймара стануть інші бразильці в команді – Тьягу Сілва, Маркіньйос, Дані Алвес. Уругвайцем активно цікавиться Наполі, за який він вже грав у 2010-2013 рр. Натомість перешкодою трансферу Суареса в ПСЖ можуть стати прохолодні взаємини босів клубів, які погіршилися після трансферу Неймара рік тому за 222 млн євро.