Неймар покинув Барселону через дуже важливу причину – агент Захаві, який організував трансфер у ПСЖ

Ізраїльський агент Піні Захаві пояснив, чому Неймар був зобов'язаний перебратись у ПСЖ, незважаючи на те, що Ліга 1 слабша, ніж чемпіонат Іспанії.

Суперагент влітку організував, здавалось, неможливий трансфер бразильця з Барси у Париж. Недавно він почав працювати з Робертом Лєвандовскі, якого хочуть і ПСЖ, і Реал, і ще кілька клубів.

Коли Неймар запостив фото з Мессі в Інстаграм, до 74-річного агента з самого ранку почали телефонувати іспанські журналісти з питаннями, що це все означає. Сам Захаві в цей час був на відпочинку в Таїланді з іншим відомим агентом Жорже Мендешем. Усе виявилось значно простіше, ніж дехто хотів бачити.

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Який сенс було міняти сильнішу Прімеру на слабший чемпіонат Франції? "Неймар зробив те, що повинен був зробити через одну дуже важливу причину. У світі є 3 футбольні суперзірки: Мессі, Роналду та власне Неймар. Вони не можуть грати за один клуб.

На "Камп Ноу" бразилець завжди був номером 2 після Лео. У штрафних, пенальті – всьому. Він приходив у Прімеру молодим гравцем. Розвинувся і став великим. Йому 26 років, у нього 8-9 сезонів на найвищому рівні. Йому потрібна незалежність.

ПСЖ має великі плани. До Неймара ніхто не хотів дивитись чемпіонат Франції, крім самих французів. Ней змінив це", – розповів Захаві для Przeglad Sportowy.

Піні відповідає на всі спекуляції про можливий трансфер тим, що лідер збірної Бразилії невдовзі повернеться у Париж і може навіть зіграти 2-3 матчі за ПСЖ у поточному сезоні.

Катарський бос паризького клубу щодня телефонує стосовно ситуації Неймара, боячись можливої втрати своєї перлини. Дуже імовірним є варіант, що нападник відіграє ще як мінімум сезон у Франції.