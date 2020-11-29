Гол у ворота Бордо став особливим для нападника ПСЖ Неймара.

Бразилець відзначив ювілей – 50 голів у французькій Лізі 1, повідомляє Stats Foot. Для цього Неймару знадобилося лише 58 матчів.

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Раніше рекорд ПСЖ належав Златану Ібрагімовічу, який впорався за 59 поєдинків. Неймар випередив шведа зовсім трохи, але загальний рекорд чемпіонату Франції в активі інших гравців. Легенди Марселя Гуннар Андерссон і Йосіп Шкоблар забивали свої перші 50 м'ячів у Лізі 1 за 53 і 54 матчі відповідно.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барселони до ПСЖ влітку 2017-го за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом світу.

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