"Неймар плює на ПСЖ": чемпіон світу обурився, як клуб дозволив гравцю скандальний вчинок

Колишній нападник Барселони, Мілана та збірної Франції Крістоф Дюгаррі накинувся на травмованого лідера Парі Сен-Жермен.

На вихідних ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції, розбомбивши свого основного конкурента Монако. Неймар не святкував титул з партнерами, адже відновлюється від травми на батьківщині. Бразилець запостив фото, на якому дивиться матч і водночас має увімкнену партію в інтернет-покер. Фанати паризького клубу не зрозуміли такої поведінки.

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"Якого дива він не був разом зі своїми партнерами, якщо ставкою цього матчу було чемпіонство? Його помазали лідером, а він у відповідь навіть не з'явився на цю надважливу гру.

Не розумію, як ПСЖ може таке дозволяти. Як сам Неймар дивиться в очі своїм партнерам? Він плює на клуб подібною поведінкою. Це обурливо! Якщо б він грав за Барселону, то неодмінно повернувся б у Каталонію в такий момент.

Якби я зараз був у ПСЖ, то злився б на нього. Не люблю гравців, які думають тільки про себе. Перемоги здобуває команда", – розповів Дюгаррі для RMC.

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