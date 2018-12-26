Неймар підкорив серце 20-річної моделі: неймовірна краса та розкішні форми, від яких шаленіє уся Бразилія

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар перебуває у романтичних стосунках з сексапільною бразильською моделлю Марі Тавареш.

Неймар та Марі разом відсвяткували Різдво у Сан-Паулу, чим 20-річна дівчина вже встигла похизуватись у Інстаграм.

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Бразильські ЗМІ наполягають, що саме ефектна Тавареш полонила серце зіркового футболіста після того, як він втретє розійшовся зі своє колишньою пасією Бруною Маркезіні.

На батьківщині Неймара його нова подруга вважається однією з найбажаніших жінок. Неймовірні форми моделі зводять з розуму чоловіків, які регулярно допомагють їй посідати перші сходинки різноманітних рейтингів краси.

Нагадаємо, раніше Неймара пов'язували з бразильською актрисою Джованною Ланселлотті.

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