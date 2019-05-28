Неймар пафосно прибув у розташування збірної Бразилії на власному вертольоті

Нападник ПСЖ Неймар цінує свій час і не має наміру витрачати його на перебування у корках бразильських доріг.

Неймар прилетів у тренувальний табір збірної Бразилії на власному вертольоті Airbus H-145, повідомляє OJJ TV.

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"Залізний птах" зіркового форварда розроблений компанією Mercedes Benz, а його вартість становить 13 млн євро. На вертоліт нанесені ініціали Неймара.

Нагадаємо, збірна Бразилії проводить підготовку до Копа Амеріка, де виступатиме у статусі господаря. Турнір стартує 14 червня, та триватиме до 7 липня.

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