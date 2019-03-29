Неймар оцінив перспективи Мбаппе

Нападник ПСЖ Неймар поділився думкою про свого одноклубника Кіліана Мбаппе.

"Для мене Мбаппе вже є феноменом, він може зробити відмінну кар'єру і стати ще кращим, ніж є зараз. Я не сумніваюся, що він стане одним з найвидатніших гравців у світовому футболі.

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Він спокійний, щасливий, сповнений радості, завжди готовий пожартувати. Очевидно, що він все ще залишається молодим хлопцем, він повинен набратися більше досвіду", – цитує Неймара Goal.com.

До слова, у поточному сезоні Мбаппе провів за ПСЖ 35 матчів в усіх турнірах, де забив 31 гол та віддав 15 результативних передач.

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