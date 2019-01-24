Неймар отримав травму і покинув поле в матчі Кубка Франції зі Страсбуром, в якому ПСЖ здобув перемогу

У матчі 1/16 Кубка Франції Діжон у суперрезультативному поєдинку переміг Сент-Етьєн, тоді як ПСЖ переграв Страсбур, а Неймар був замінений через травму.

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Вірі-Шатільйон – Кан – 0:6

Голи: Бамму, 5, Хауї, 13, 30, Чукунте, 79, Мбенге, 88, Муаддіб, 90+1

Бержерак – Орлеан – 2:3

Марінян – Круа – 0:1

Сен-Прів – Ренн – 0:2

Голи: Сібачо, 39, Юну, 51

Сент-Етьєн – Діжон – 3:6

Голи: Діоні, 14, Беріч, 60, Монне-Паке, 64 – Сліті, 11, 50 (пен.), Кейта, 28, 47, Тавареш, 52, Марі, 90+2

ПСЖ – Страсбур – 2:0

Голи: Кавані, 4, Ді Марія, 80

Сент-Етьєн після драматичної поразки від Ліона в Ронському дербі вдома приймав Діжон у рамках 1/16 фіналу Кубка Франції. Вже після першого тайму рахунок був 2:1 на користь гостей. Але справжні веселощі розпочались у другому таймі. Спочатку Діжон довів рахунок до 5:1, потім господарі відквитали 2 м'ячі, але "червоним" таки вдалось забити 6 гол і перемогти з тенісним рахунком.

ПСЖ на своєму полі видав більш скромний поєдинок зі Страсбуром. Завдяки голам Едінсона Кавані та Анхеля Ді Марії парижани спокійно пройшли далі. Але при цьому стався неприємний епізод. Форвард господарів Неймар отримав травму ноги, при чому, тієї самої, що і в минулому році, коли вибув на 3 місяці. Бразилець був замінений на 62-й хвилині зустрічі і покидав поле зі сльозами.